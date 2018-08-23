Порошенко наградил орденом "За мужество" погибшего во время стрельбы в Харькове полицейского

Сегодня, 13:26

Награду также получил лейтенант полиции, который застрелил злоумышленника

Фото: www.president.gov.ua
Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" двоих полицейских, которые задержали мужчину, напавшего на Харьковской городской совет. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"За личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное выполнение служебного долга Президент Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" III степени двоих харьковских полицейских – старшего лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко посмертно и лейтенанта полиции Александра Ростовского", – говорится в сообщении.

Порошенко лично вручил награду матери инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области, старшего лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко.

Напомним, в ночь на 20 августа 49-летний слесарь Александр Поярков открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.
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