Порошенко наградил орденом "За мужество" погибшего во время стрельбы в Харькове полицейского
Награду также получил лейтенант полиции, который застрелил злоумышленника
Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" двоих полицейских, которые задержали мужчину, напавшего на Харьковской городской совет. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"За личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное выполнение служебного долга Президент Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" III степени двоих харьковских полицейских – старшего лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко посмертно и лейтенанта полиции Александра Ростовского", – говорится в сообщении.
Порошенко лично вручил награду матери инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области, старшего лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко.
Напомним, в ночь на 20 августа 49-летний слесарь Александр Поярков открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.
Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.
У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.
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