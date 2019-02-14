Порошенко в Харькове открыл филармонию: 10 лет реконструкции и стоимость в 500 млн грн

Выступая перед горожанами, Порошенко назвал себя харьковчанином

Порошенко в Харькове открыл филармонию: 10 лет реконструкции и стоимость в 500 млн грн Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/558/79c/5c655879c9ba7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/558/79c/5c655879c9ba7.jpg 2019-02-14T14:09:00+02:00 Харьков Выступая перед горожанами, Порошенко назвал себя харьковчанином

В Харькове после длительной реконструкции торжественно открыли здание областной филармонии. В церемонии принимал участие и президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент "Сегодня".

"Сегодня в Харькове, в этом храме искусств, на стене которого написано 1858, я поздравляю всех харьковчан с тем, что наконец-то осуществилась мечта многих поколений, с открытием нашей, да-да, именно нашей – я считаю себя харьковчанином – филармонии", – заявил глава государства.

Также он назвал реконструкцию "общей победой", подчеркнув, что "нам не нужны никакие влияния извне, мы способны сами изменять жизнь в лучшую сторону во времена, когда, казалось бы, очень трудно и усилия должны быть направлены в другое русло".

Порошенко также выразил уверенность в том, что "именно с этим храмом искусств мы точно будем сильнее".







"Долгие годы строительство было заморожено. Строительство не велось. Говорили, что нет денег, но не было лишь воли. Строительство стоило около 500 миллионов", – заявил он и поздравил всех жителей города с Днем влюбленных.

В свою очередь, директор Харьковской филармонии Юрий Янко вспомнил, как в 2016 году президент открывал Органный зал и сдержал свое обещание быть и на открытии филармонии. Янко выразил благодарность всем, кто помог в возрождении храма музыки.

Первых гостей нового зала музыканты порадовали увертюрой к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко, которую в этих же стенах когда-то впервые презентовал.

Напомним, что во время масштабной реконструкции зданию вернули прежний облик – во время работ пытались сохранить внешний вид и атмосферу, а скульптуры и роспись золотом воспроизводили по старым фотографиям и эскизам.

За более чем сто лет областная филармония впервые пережила капитальный ремонт. В здании появились новые залы, оборудование и прекрасная акустика.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.