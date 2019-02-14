Порошенко в Харькове открыл филармонию: 10 лет реконструкции и стоимость в 500 млн грн
Выступая перед горожанами, Порошенко назвал себя харьковчанином
В Харькове после длительной реконструкции торжественно открыли здание областной филармонии. В церемонии принимал участие и президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент "Сегодня".
"Сегодня в Харькове, в этом храме искусств, на стене которого написано 1858, я поздравляю всех харьковчан с тем, что наконец-то осуществилась мечта многих поколений, с открытием нашей, да-да, именно нашей – я считаю себя харьковчанином – филармонии", – заявил глава государства.
Также он назвал реконструкцию "общей победой", подчеркнув, что "нам не нужны никакие влияния извне, мы способны сами изменять жизнь в лучшую сторону во времена, когда, казалось бы, очень трудно и усилия должны быть направлены в другое русло".
Порошенко также выразил уверенность в том, что "именно с этим храмом искусств мы точно будем сильнее".
"Долгие годы строительство было заморожено. Строительство не велось. Говорили, что нет денег, но не было лишь воли. Строительство стоило около 500 миллионов", – заявил он и поздравил всех жителей города с Днем влюбленных.
В свою очередь, директор Харьковской филармонии Юрий Янко вспомнил, как в 2016 году президент открывал Органный зал и сдержал свое обещание быть и на открытии филармонии. Янко выразил благодарность всем, кто помог в возрождении храма музыки.
Первых гостей нового зала музыканты порадовали увертюрой к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко, которую в этих же стенах когда-то впервые презентовал.
Напомним, что во время масштабной реконструкции зданию вернули прежний облик – во время работ пытались сохранить внешний вид и атмосферу, а скульптуры и роспись золотом воспроизводили по старым фотографиям и эскизам.
За более чем сто лет областная филармония впервые пережила капитальный ремонт. В здании появились новые залы, оборудование и прекрасная акустика.
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