После крушения Ан-26 под Чугуевом ни один курсант не ушел из университета

После крушения Ан-26 под Чугуевом ни один из курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил не подал заявления об уходе из вуза.
Об этом заявили на официальной странице Министерства обороны в Facebook, опровергая слухи о якобы "массовом отчислении курсантов".
"По информации Харьковского национального университета, ни один курсант летного факультета не выявил желания уйти из университета", – говорится в сообщении.
Кроме того, в командовании Военно-воздушных сил заверили, что слухи о "массовом написании рапортов на отчисление курсантами летного факультета первого курса" распространяют в Сети отдельные люди.
Напомним, ранее руководитель Государственной комиссии по расследованию катастрофы, вице-премьер Олег Уруский рассказал, что "черные ящики" находятся в хвостовой части самолета и их извлекут после завершения работ по поиску и эвакуации тел погибших.
После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.
Также "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов и офицеров.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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