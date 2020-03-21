Поставляли в Россию военные детали: СБУ разоблачила крупную группировку (фото и видео)

К незаконной схеме привлекли фиктивные фирмы из разных стран

Правоохранители разоблачили схему незаконной поставки комплектующих к военной авиатехнике из Украины в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уточняется, что к схеме причастны более 20 участников. Для организации сделок нарушители привлекли фиктивные фирмы в Украине, ЕС и РФ.

"По реквизитам фиктивных украинских и российских коммерческих фирм дельцы закупали на предприятиях "Укроборонпрома" продукцию военного назначения. Для проведения этих сделок злоумышленники привлекали должностных лиц Минобороны Украины, которые отвечают за так называемую "военную приемку". Затем незаконно приобретенную военную продукцию они контрабандой переправляли в РФ вне пунктов таможенного контроля", – говорится в сообщении.

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Оперативники задержали одного участника группировки в Двуречанском районе Харьковской области во время попытки перемещения деталей на территорию РФ.

"Из внедорожника злоумышленника правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет", – говорится в сообщении.

Двум участникам схемы уже сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина пытался продать комплектующие к штурмовику Су-25. При обысках у мужчины нашли запчастей на более 1 миллион долларов США.

Кроме того, контрразведка СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия через территорию Украины.

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