Поставляли вооружение в Россию. В Харьковской области накрыли преступную группу

СБУ предотвратила попытку незаконной переправки в Россию партии военных товаров – все подробности дела

Правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы. Фото: ssu.gov.ua

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей.

"Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ", – говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства СБУ предотвратила попытку незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более 100 тысяч долларов.

Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей.

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении. Фото: ssu.gov.ua

В ходе следственных действий изъяты:

комплектующие к военной технике;

штампы для подделки технической документации;

печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении по статье "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Также спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям б/у комплектующих к военной технике.

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Отмечается, что, по одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила хакера, который работал на Россию.

Также напомним, в Одессе СБУ накрыла "ботоферму" и сеть агитаторов.