Посылку с гранатой у двери квартиры обнаружил житель Харькова
За "хулиганство" отправителю посылки может грозить до семи лет лишения свободы
Во вторник вечером в харьковской многоэтажке на ул. Ильинской (Холодногорский р-н) 67-летний мужчина обнаружил опасную находку. Как сообщают в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, в почтовой картонной коробке под дверью квартиры находились отдельно корпус гранаты Ф-1 и запал к ней.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.
Кто оставил гранату, пока не известно. Правоохранители изъяли вещдоки и начали уголовное производство по статье 296 УК Украины. За "хулиганство" отправителю посылки может грозить до семи лет лишения свободы.
В последнее время на территории Харькова и области все чаще происходят ЧП с боеприпасами. Одно из последних произошло в мае в пос. Купянск-Узловой, где гранату РГД-5 бросили во двор 46-летнего местного жителя.
Напомним, ночью 4 сентября в Харькове возле одного из домов на бульваре Жасминовый прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен 30-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
Также мы писали, что в одной из харьковских школ отменили линейку, потому что неподалеку здания нашли снаряд времен Второй мировой войны.
Произошло это перед самым началом торжеств. Учащихся, их родителей и учителей – всего полтысячи людей – эвакуировали в соседнюю школу. На место прибыли взрывотехники. Снаряд, чтобы взорвать, вывезли за город. А вот правоохранители сейчас выясняют, откуда взялась взрывчатка. Ведь накануне школу и все прилегающие территории проверяли, и никаких подозрительных предметов не нашли.
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