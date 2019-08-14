Потерпевшая в ДТП на Сумской об апелляциях Зайцевой и Дронова: Я "всего лишь" лишилась нормальной жизни

На заседании Харьковского апелляционного суда по делу о страшном ДТП на Сумской выступили потерпевшие и прокуроры – они выступили за сохранение максимального приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, а также высказались категорически против требований адвокатов обоих водителей.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" из зала суда, адвокат потерпевших Лариса Матвеева в своем выступлении заявила, что обе апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению.

По ее словам, апелляция Зайцевой не соотносится с ее искренним раскаянием и готовностью понести любое наказание. Адвокат отметила, что вина Дронова также доказана – как харьковскими экспертами, так и специалистами из Днепра, экспертизу которых инициировала защита Дронова.

"Считаю то, что мы услышали от уважаемого адвоката (Плетневой, – Авт.) исключительно издевательством над потерпевшими, чувствами людей, которые пострадали в этой трагедии", – возмущен адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь.

По его словам, обстоятельств, смягчающих вину Зайцевой, нет.

"В апелляционной жалобе фактически защита Зайцевой дает оценку, что и не виновата она в совершении этого преступления, о каком раскаянии может идти речь", – сказал Марцонь.

Также он обратил внимание на факт употребления Зайцевой опиатов. По его мнению, вина Дронова также является доказанной, и позиция его защиты оскорбляет потерпевших.

Адвокат потерпевших Александр Дрижанов заявил, что действия обоих водителей находятся в причинно-следственной связи, но необходимо установить степень вины в аварии каждого.

"Считаем невозможным применить для обоих обвиняемых одинаковое наказание", – подчеркнул он.

Слово дали и потерпевшим. По мнению Оксаны Евтеевой, которая в аварии потеряла мужа и сестру, а сама получила инвалидность, вина Зайцевой состоит не только в превышении скорости.

"Я буду ходить на каждое заседание, и ждать от каждый инстанции приговора в десять лет. К сожалению, это максимальный срок, который предусмотрен нашим законодательством. Ее адвокат говорит, что она всего лишь превысила скорость, но тогда я всего лишь лишилась нормальной жизни, мужа и сестры. И даже не могу сказать, что будет с моим здоровьем, когда мне исполнится 40, 50, и доживу ли я вообще до этого возраста", – рассказала девушка.

Оксана все еще проходит реабилитацию, поскольку нога у нее до конца не разгибается, а также из-за полученной в аварии тяжелой черепно-мозговой травмы испытывает головные боли.

Людмила Фабрис, потерявшая дочь и внучку, не верит в раскаяние Зайцевой: "Она говорила, что никогда не сядет за руль, а теперь требует два года, вместо трех лишения водительских прав".

Игорь Берченко, потерявший в аварии дочь Диану, также против апелляционных жалоб и поддерживает приговор первой инстанции.

Прокуратура поддержала приговор суда первой инстанции и оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не видит.

В ходе дебатов высказались все стороны, а затем судья удалился в совещательную комнату до 16:00. По словам юриста Дмитрия Марцоня, судья вынесет приговор и это будет завершением апелляционной стадии.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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