Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Потерпевший крушение Ан-26 должен был пройти капитальный ремонт в конце года

26 сентября, 20:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В университете отрицают проблемы с финансированием

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, курсанты и офицеры которого погибли в катастрофе Ан-26 в пятницу, 25 сентября, утверждают, что особых проблем с финансированием боевой подготовки у них нет, а капитальный ремонт потерпевшего крушение самолета планировался на конец 2020 – начало 2021 года.

Реклама

Об этом в университете рассказали корреспонденту "Сегодня".

Там также отметили, что новых самолетов в Украине не хватает.

"Боевая подготовка финансируется так же, как и тыл. Что касается возраста самолета, который потерпел крушение, то ему более 40 лет. Новая техника в Украине производится, но не в достаточном количестве. В основном, совершенствуется старая техника, производятся капитальные ремонты. Кстати, этот Ан-26 должен был пройти повторный капитальный ремонт либо в конце этого, либо в начале 2021 года", – сообщили в Харьковском университете.

В то же время, по словам авиаэксперта Богдана Долинце, возраст самолета не является показателем безопасности полетов.

В тренде
В Харьковской больнице пациенты с COVID-19 покупают лекарства за свой счет: главврач назвал причину
Реклама

"С точки зрения безопасности полетов возраст самолета не является показательным. Самолеты постоянно проходят техосмотры, проверки. Это гарантирует безопасность. Если же говорить о подготовке пилотов в целом, то наибольшей сложностью являются затраты на топливо. Кроме того, парк учебно-тренировочных самолетов в стране достаточно устаревший, современных практически нет", – рассказал эксперт.

Напомним, вечером 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил, которые совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.

Государственное бюро расследований выдвинуло четыре версии авиакатастрофы в Харьковской области, одна из которых ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков крушение ремонт чугуев авиакатастрофа Ан-26
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отца
Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отцаПолитика
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26Украина
"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусомХарьков
"Он тушил второго парня": что сказала Зеленскому мать выжившего курсанта Золочевского (видео)Украина
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечениеХарьков
Под Харьковом упал самолет: видео
Под Харьковом упал самолет: видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять