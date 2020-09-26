Потерпевший крушение Ан-26 должен был пройти капитальный ремонт в конце года

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, курсанты и офицеры которого погибли в катастрофе Ан-26 в пятницу, 25 сентября, утверждают, что особых проблем с финансированием боевой подготовки у них нет, а капитальный ремонт потерпевшего крушение самолета планировался на конец 2020 – начало 2021 года.

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Об этом в университете рассказали корреспонденту "Сегодня".

Там также отметили, что новых самолетов в Украине не хватает.

"Боевая подготовка финансируется так же, как и тыл. Что касается возраста самолета, который потерпел крушение, то ему более 40 лет. Новая техника в Украине производится, но не в достаточном количестве. В основном, совершенствуется старая техника, производятся капитальные ремонты. Кстати, этот Ан-26 должен был пройти повторный капитальный ремонт либо в конце этого, либо в начале 2021 года", – сообщили в Харьковском университете.

В то же время, по словам авиаэксперта Богдана Долинце, возраст самолета не является показателем безопасности полетов.

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"С точки зрения безопасности полетов возраст самолета не является показательным. Самолеты постоянно проходят техосмотры, проверки. Это гарантирует безопасность. Если же говорить о подготовке пилотов в целом, то наибольшей сложностью являются затраты на топливо. Кроме того, парк учебно-тренировочных самолетов в стране достаточно устаревший, современных практически нет", – рассказал эксперт.

Напомним, вечером 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил, которые совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.

Государственное бюро расследований выдвинуло четыре версии авиакатастрофы в Харьковской области, одна из которых ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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