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Появилось видео стрельбы на улице Сумской в Харькове

Сегодня, 19:05

Сначала двое мужчин пытаются выяснить отношения с помощью кулаков, затем один из них достал пистолет

Фото: С. Кальницкая, newsroom.kh.ua
Фото: С. Кальницкая, newsroom.kh.ua.
Появилось видео стрельбы на улице Сумской в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e4/216/5ca0e4216c084.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e4/216/5ca0e4216c084.jpg Харьков Сначала двое мужчин пытаются выяснить отношения с помощью кулаков, затем один из них достал пистолет

В сети появилась запись стрельбы на улице Сумской в Харькове. Соответствующее видео было размещено в одном из городских пабликов.

Напомним, инцидент произошел вчера около 17:57. По информации силовиков, на входе в торговый центр между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. В результате происшествия мужчина 1984 года рождения получил ранения брюшной полости и был доставлен в больницу. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу, состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Подозреваемый сбежал, на его поиски был ориентирован личный состав полиции.

Как видно на записи, конфликт произошел напротив входа в ТРЦ Ave Plaza. Сначала двое мужчин пытаются выяснить отношения с помощью кулаков, затем один из них достает пистолет и делает несколько выстрелов.

Напомним, недавно возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента. 

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Тег стрельба, пистолет, ранения

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Источник:

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