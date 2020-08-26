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Поймали с поличным: в Харькове задержали торговца оружием (фото)

26 августа, 10:47

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мужчине теперь грозит до семи лет лишения свободы

В Харькове мужчина пытался продать знакомому автомат и более 100 патронов. Его правоохранители поймали с поличным.

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Как сообщили в пресс-службе местной полиции, оружие и боеприпасы полицейские нашли дома у 49-летнего харьковчанина, которому пытались продать оружие.

"В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили в квартире 49-летнего гражданина автомат "АКС-74У", 4 магазина к автомату, 110 патронов калибра 5,45 мм", - рассказали в полиции.

В той же квартире находился и продавец, 35-летний мужчина. Он сразу же признался полицейским, что сам принес автомат и предложил своему знакомому его продать. По его словам, он нашел оружие в начале лета на пустыре.

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Сейчас полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения оружия. А тем временем следователи открыли уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Обеим мужчинам теперь грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Харькове разоблачили 62-летнего пенсионера, который хранил дома и продавал оружие. Во время обыска домовладения мужчины копы нашли и изъяли огромный арсенал.

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Также мы писали о том, как в Киевебыл задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".

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Харьков оружие боеприпасы полиция мужчина
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