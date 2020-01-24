Поздно возвращался домой: в Харькове избили и ограбили полицейского

Нападающего уже поймали – ему грозит немалый срок

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове жертвой грабителя стал полицейский – на копа напали, когда он ночью возвращался домой. Все подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.

Преступник избил и ограбил 24-летнего полицейского сектора патрульной полиции в аэропорту "Харьков". Незнакомец нанес ему несколько ударов по голове и свалил на землю. Нападающий сорвал с плеча копа барсетку и вытащил из кармана его куртки телефон.

Коллеги пострадавшего уже задержали грабителя – им оказался 24-летний харьковчанин. Мужчина рассказал, что похищенный мобильный он сдал в ломбард, а банковские карточки, служебное удостоверение работника полиции, полицейский жетон и другие документы поджег в лесополосе возле АЗС.

Задержанного будут судить по статье "грабеж". Если его вину докажут, харьковчанину грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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