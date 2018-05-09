Пожар на артскладах в Балаклее ликвидировали – ГСЧС

Сегодня, 10:11

На территории военного арсенала в Харьковской области ликвидированы последние очаги возгорания, отчитались спасатели

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар в городе Балаклея Харьковской области на технической территории военного арсенала Министерства обороны был ликвидирован в 17 часов во вторник, 8 мая. Об этом утром в среду, 9 мая, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник 3 мая на технической территории военного арсенала Министерства обороны, когда загорелась сухая трава, что привело к последующим одиночным взрывам боеприпасов. Жертв и пострадавших нет. В субботу, 5 мая, на территории воинской части было два очага тления.

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По данным ГСЧС, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено 108 человек и 23 единиц техники, в том числе от ГСЧС 35 человек личного состава и девять единиц техники, из них 2 самолета АН-32П и 2 вертолета МИ-8 с водосливным устройством.

Ранее на брифинге Минобороны были названы версии возникновения пожара на арсенале в Балаклее: возможными причинами считаются возгорание сухой травы и искра из выхлопной трубы пожарного танка. 
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"Сегодня"

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