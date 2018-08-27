Пожар под Балаклеей: появились новые подробности

Сегодня, 13:15

Харьковские полицейские дали квалификацию происшествию

Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Полицейские квалифицировали пожар на свалке в Балаклейском районе как факт умышленного уничтожения имущества. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

По данным ведомства, на месте пришествия работала следственно-оперативная группа. В итоге, правоохранители внесли информацию о пожаре в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Причины пожара устанавливаются", – уточняют в отделе коммуникации.

Кроме того, сотрудники полиции просят граждан, которые имеют какую-нибудь информацию о происшествии, сообщить об этом правоохранителям.

Напомним, 26 августа в подень на свалке под Балаклеей произошло возгорание. Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал.

К вечеру пожарным удалось ликвидировать пожар.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25-27 августа в Украине будет сохраняться очень высокая опасность пожаров.
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"Сегодня"

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