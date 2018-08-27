Пожар под Балаклеей: появились новые подробности
Харьковские полицейские дали квалификацию происшествию
Полицейские квалифицировали пожар на свалке в Балаклейском районе как факт умышленного уничтожения имущества. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.
По данным ведомства, на месте пришествия работала следственно-оперативная группа. В итоге, правоохранители внесли информацию о пожаре в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
"Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Причины пожара устанавливаются", – уточняют в отделе коммуникации.
Кроме того, сотрудники полиции просят граждан, которые имеют какую-нибудь информацию о происшествии, сообщить об этом правоохранителям.
Напомним, 26 августа в подень на свалке под Балаклеей произошло возгорание. Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал.
К вечеру пожарным удалось ликвидировать пожар.
Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25-27 августа в Украине будет сохраняться очень высокая опасность пожаров.
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