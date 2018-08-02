Пожар в центре Харькова сняли с высоты птичьего полета

В Сети появилось видео пожара в Украинской инженерно-педагогической академии (Харьков), которое было снято с высоты птичьего полета.

Видео выложено на канале Bogdan Kolchygin в YouTube.

Напомним, в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области сообщили, что о пожаре спасатели узнали в 15:07.

К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС в количестве 5-ти отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.

Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности.

Спасатели приняли решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.

Всего к месту пожара были направлены подразделения ГСНС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника.

На пожаре работали около 80 человек личного состава ГСЧС.

Стоящие под окнами припаркованные автомобили в экстренном порядке эвакуировали.

"В 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара", – сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

В информации также отмечается, что общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.

Напомним, ранее мы писали о пожаре в помещении общежития в Шевченковском районе Запорожья. Как оказалось, на третьем этаже общежития вспыхнул мусор. На месте работали три единицы техники и восемь спасателей. Огонь был оперативно ликвидирован.

Также мы писали о том, как в ночь на 22 июля в Одессе возле жилого дома произошел пожар: вспыхнули четыре автомобиля. Инцидент произошел примерно в 3:40 на улице Балковская. Около 4:00 пожар удалось ликвидировать.