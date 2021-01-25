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Пожар в доме престарелых в Харькове: количество жертв увеличилось

25 января, 08:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Всего в результате пожара погибли 16 человек

Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше – в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Всего в результате пожара погибли 16 человек.

Напомним, пожар возник 21 января в 15:03 в частном доме на ул. Нижняя Гиевская, 150б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых.

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Сообщалось, что 23 января суд также определил меру пресечения Ольге и Вячеславу Кравченко, которые проходят по делу как руководители сгоревшего в Харькове дома престарелых.

Кроме того, выяснилось, что нелегальный пансионат в Харькове, в результате пожара в котором погибли уже 16 человек, никто не проверял. По словам местных, работало заведение не один год, а жильцами сначала были наркозависимые.

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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Харьков жертвы дом престарелых пожар
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