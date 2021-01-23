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Пожар в доме престарелых в Харькове: суд арестовал всех подозреваемых

23 января, 21:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Владельца и администратора "Золотого времени" взяли под стражу на два месяца

В Харькове Киевский райсуд завершил рассмотрение ходатайств прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемым по делу о пожаре в частном доме престарелых, пансионате "Золотое время". В частности, суд определил меру пресечения владельцу заведения Славику Акопяну и администратору Игорю Мирончуку – обоих арестовали на два месяца без права внесения залога.

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Об этом сообщает "Суспільне".

По словам прокурора, владелец сгоревшего дома подвел к нему коммуникации от другого без разрешений и не имел проекта строительства.

На вопрос о системе пожаротушения 67-летний Славик Акопян ответил, что в первом доме были два огнетушителя и система оповещения в случае утечки, а в доме, который сгорел, ничего такого после строительства не было. По его словам, обеспечить всем необходимым обязывались арендаторы.

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Игорь Мирончук, которого следствие считает администратором пансионата "Золотое время", отрицает это. Он заявил, что добровольно помогал, "был как сотрудник, как старший из смотрителей".

"Учитывая то, что я в прошлом зависимый человек, я по доброй воле... остался в общественной организации "Европа плюс" работать с зависимыми и помогать пожилым людям, которые нуждаются в помощи", – сказал подозреваемый.

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Он подчеркнул, что просто "волонтерил" в доме престарелых.

На обжалование решений суда у защиты есть пять дней.

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Напомним, 23 января суд также определил меру пресечения Ольге и Вячеславу Кравченко, которые проходят по делу как руководители сгоревшего в Харькове дома престарелых.

Мы также сообщали, что выяснилось, что нелегальный пансионат в Харькове, в результате пожара в котором погибли 15 человек, никто не проверял. По словам местных, работало заведение не один год, а жильцами сначала были наркозависимые.

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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