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Пожар в харьковском доме престарелых: количество задержанных увеличилось

22 января, 08:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Следователи проверяют три версии произошедшего

За смертельный пожар в Харькове задержали уже четырех человек.

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Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Среди задержанных:

  • владелец дома, который сдал двухэтажку под пансионат;
  • арендатор здания;
  • жена арендатора – директора ЧП, которая фактически руководила заведением;
  • администратор, который координировал работу, но не был официально трудоустроен.

На одном участке со сгоревшим пансионатом находился "центр реабилитации" для алко- и наркозависимых людей. Дом принадлежит тому же владельцу. Правоохранители устанавливают, насколько законно в нем находились люди на реабилитации, сообщила генпрокурор Венедиктова.

Следственным путем проверяются следующие основные версии:

В тренде
Был нелегальный, на окнах – решетки: самое главное о пожаре в доме престарелых в Харькове
  • поджог (занесение постороннего огня);
  • неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами;
  • замыкание электросети.
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Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным образом отдельные должностные лица ГСЧС, которые выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Напомним, 22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате пожара в доме престарелых.

Также напомним, местные жители помогали выносить пожилых людей из здания, ведь большинство его обитателей были парализованными.

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Харьков задержание дом престарелых генпрокурор пожар
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