Пожар в лесу в Харьковской области локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в Волчанском лесхозе вблизи сел Гатище и Огурцово в Харьковской области. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:30 (субботы – ред.) локализован очаг пожара вблизи с. Гатище на площади около 10 га. В 18:00 локализован очаг пожара вблизи с. Огурцово на площади около 2 га. Продолжаются работы по тушению очагов пожара... Угроза населенным пунктам отсутствует", – сказано в сообщении ГСЧС.

В общей сложности к тушению пожара были привлечены 166 человека, 33 единицы техники и пожарный поезд, из них от ГСЧС – 102 человека и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, самолет АН-32П. Авиацией ГСЧС осуществлено 27 сбросов воды (72 т).

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщалось, в конце августа на свалке под Балаклеей произошло возгорание. Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал.

К вечеру пожарным удалось ликвидировать пожар.