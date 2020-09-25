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Пожар в жилом доме Харькова: количество погибших возросло (фото)

25 сентября, 08:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели несколько часов боролись с огнем

Количество погибших во время пожара в двухэтажном жилом доме в Харькове возросло. Спасатели нашли тело второй жертвы.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 25 сентября в 1:10 пожар полностью ликвидировали. Причина возгорания еще устанавливается.

К тушению привлекались 56 спасателей и 16 единиц техники.

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Напомним, мощный пожар в двухэтажном жилом доме Харькова по улице Конторской вспыхнул вечером 24 сентября. Огонь распространился на чердак и крышу. В социальных сетях появились сообщения о том, что жильцы спасают из горящего здания домашних любимцев. Позже стало известно, что спасатели обнаружили тело погибшего.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков
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Ранее мы сообщали, что в киевской многоэтажке вспыхнул пожар. Спасатели несколько часов боролись с огнем.

Также напомним, во Львовской области в пожаре погиб младенец. На момент возгорания в доме находилось трое детей, родители вынесли детей из горящего здания на свежий воздух. Двое детей не пострадали, а вот мальчик, 2019 года рождения, получил ожоги и по дороге в больницу скончался.

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Харьков спасатели погибшие ликвидация пожар ГСЧС
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