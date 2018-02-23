Пожары в Харькове: погибли два человека

Сегодня, 18:00

В обоих случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Харькове в огне погибли два человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Первый пожар произошел в пятиэтажке на проспекте Гагарина, 195, в 2:06. Из-за неосторожного обращения с огнем во время курения загорелись вещи в одной из квартир на четвертом этаже. При ликвидации пожара в жилом помещении спасатели обнаружили тело его 66-летнего хозяина. К сожалению, признаков жизни он не подавал.

А в 4:51 пожарные получили сообщение о возгорании в жилом девятиэтажном доме на проспекте Науки, 45. На момент прибытия спасателей горел диван в однокомнатной квартире на первом этаже. При осмотре квартиры сотрудники службы спасения нашли тело 71-летней женщины. Причиной пожара стало также неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в центре Харькова, на улице Сумской, произошел масштабный пожар. Огонь тушили 12 пожарных машин.

Также в Харькове пожарный в свободное от работы время спас людей из огня. 
пожар, ГСЧС, в Харькове

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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