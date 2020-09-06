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Пожары в Харьковской области все еще не потушили: как борются с огнем (видео)

6 сентября, 09:36

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Несколько очагов спасателям уже удалось ликвидировать

В Харьковской области спасатели продолжают тушить масштабные лесные пожары, которые вспыхнули тут еще 2 сентября. Часть очагов уже ликвидировали, но некоторые участки все еще охвачены огнем.

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С пламенем до сих пор борются вблизи села Горобьевка Двуречанского района. В пресс-службе ГСЧС рассказали, что сейчас там открытого огня не наблюдается, но пожарные тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины.

В Чугуевском районе ситуация лучше. Там пожар, который вспыхнул в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка, уже полностью потушили.

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Напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобьевка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома. В результате этих пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

Также напомним, что пострадавшим на пожарах под Харьковом обещают выплатить компенсации.

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