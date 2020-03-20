Правило 10: в Харькове разъяренные пассажиры разгромили трамвай (фото, видео)

Для разблокирования движения транспорта в городе иногда приходится вызывать полицию

В Харькове продолжаются проблемы с ограничениями в работе общественного транспорта из-за карантина. Возмущенные правилом о перевозке не больше 10 пассажиров в салоне горожане разгромили трамвай. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"У одного трамвая разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло", – написал чиновник.

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Он добавил, что горожане попросту перекрывают движение трамваев, что усугубляет ситуацию. В частности, трамваи не ходят на остановке "Станция метро академика Павлова" и на таких маршрутах: улица Г. Труда – ул. Ак. Павлова, разворотный круг 602м/р, пр. Тракторостроителей – ул. Немышлянская, ул. Морозова – ул. Киргизская – ул. Костычева, Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей и Холодная гора.

Видео: Юрий Сидоренко, Facebook

По словам чиновника, это только краткий перечень улиц и остановок, где возникли подобные проблемы. Для разблокирования движения приходится вызывать полицию, но и это пока мало помогает.

"При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей. Харьковский горсовет призывает не делать этого, не ухудшать окончательно и так непростую ситуацию с перевозками людей в условиях антиэпидемиологических мер", – обратился к харьковчанам Сидоренко.

Подобная ситуация сложилась и в Одессе. Там между горожанами вспыхивают драки за место в салоне.

Не лучше все сложилось и в Киеве. В Сети появилось видео, как в столичном трамвае патрульный полицейский криком выгоняет людей из вагона.

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