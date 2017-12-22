Праздники в Харькове: в парке Горького откроют елку

Вчера, 14:18

Мероприятия будут проходить все выходные

Фото: Л. Грубник
Фото: Л. Грубник

В субботу, 23 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького откроют новогоднюю елку. 12-метровую красавицу и домик Деда Мороза установили на площади перед главной сценой парка. Кроме этого, рядом установили Рождественский вертеп, праздничную ярмарку, рассказывают в пресс-службе парка.

В 13:00 в парке начнется детская развлекательная программа, которая продолжится шоу и конкурсами для молодежи.

"Творческая студия "Pingwin" в 16:00 презентует новую программу "Чудесный наряд Деда Мороза". Также в этот день в развлекательном центре с 13:00 до 15:00 будет работать творческая мастерская "Поделки-проделки", с 15:00 до 18:00 – школа рукоделия Ирины Шегды, а в Логове Билли Кида с 12:00 до 17:00 будут проходить лазертаг-бои. В ретро-парке с 10:00 до 13:00 пройдет новогодний квест скандинавской ходьбы, с 14:00 до 19:00 – танцевальная программа "Танцуют все!", с 16:00 до 18:00 – вокальная программа "Споемте, друзья!", – пишет пресс-служба.

Сама церемония зажжения праздничных огней начнется в 18:20, после чего на главной сцене начнется концерт "Лучшие песни детства" группы "Льюис Кэрролл".

Также праздничная программа запланирована на 24 и 25 декабря. На главной сцене с 12:00 будут проходить детские шоу, конкурсы, выступят ансамбли, пройдут спектакли.

Напомним, 19 декабря в Харькове открыли главную елку города.

В честь праздника в центре Харькова провели концерт под открытым небом, на котором блеснули талантами полсотни лучших творческих коллективов города.
Харьков, программа, выходные

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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