Українська
$ 28,17
33,35
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Председатель Харьковского админсуда попалась на взятке (фото)

21 сентября, 14:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас решается вопрос о вручении подозрения чиновнице

Сотрудники службы безопасности Украины задержали главу Харьковского окружного административного суда во время передачи взятки.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе СБУ, по предварительным данным, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу, касаемо земельного вопроса. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала 3000 долларов США.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщение председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", – добавили в ведомстве.

В тренде
В Николаеве воры, убегая от полиции, врезались в четыре автомобиля (фото)

Ранее мы сообщали, что судья Хозсуда Сумской области попалась на взятке. Следователи НАБУ изъяли у нее четыре тысячи долларов.

Реклама

Также напомним, в Черкасской области помощник судьи попался на вымогательстве взяток.

Кроме того, в НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко. Подробности в видеосюжете:

Видео: НАБУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков суд взятка СБУ глава
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отца
Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отцаПолитика
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечениеХарьков
"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусомХарьков
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
"Не хотел покидать Украину": в мэрии Харькова рассказали о состоянии КернесаХарьков
Геннадий Кернес попал в больницу
Геннадий Кернес попал в больницуХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять