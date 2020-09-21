Председатель Харьковского админсуда попалась на взятке (фото)

Сейчас решается вопрос о вручении подозрения чиновнице

Сотрудники службы безопасности Украины задержали главу Харьковского окружного административного суда во время передачи взятки.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, по предварительным данным, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу, касаемо земельного вопроса. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала 3000 долларов США.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщение председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", – добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что судья Хозсуда Сумской области попалась на взятке. Следователи НАБУ изъяли у нее четыре тысячи долларов.

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Также напомним, в Черкасской области помощник судьи попался на вымогательстве взяток.

Кроме того, в НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко. Подробности в видеосюжете:

Видео: НАБУ

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