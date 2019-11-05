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Погоревший на крупной взятке глава лесхоза вышел из-за решетки под большой залог

5 ноября, 11:12

Теперь Сыса должен прибывать в суд по каждому требованию детектива

фото: Антикор

фото: Антикор

Директор Гутянского лесхоза Харьковской области Виктор Сыса, которого подозревают в даче 100 тыс. долларов взятки детективу Национального антикоррупционного бюро, вышел из СИЗО после внесения залога в размере пять миллионов гривен. Об этом сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, пишут Українські новини.

"Вчера внесли залог и он вышел из СИЗО", – сказал адвокат. По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

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Теперь Сыса должен прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; без разрешения детектива не покидать населенный пункт, в котором проживает; сообщать детективу о смене места жительства; не общаться со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

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Ранее мы писали, что вечером 30 октября Сысу задержали при попытке дачи денег. По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажи лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.

Напомним, что в июле президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков, где он инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами" . Тогда Виктор Сыса не прибыл на совещание. Владимир Зеленский позвонил ему лично и выяснил, что тот в командировке в Киеве. Глава государства пригласил его в Офис президента.

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