Предвыборный Харьков: журналисты узнали о заработках и нарушениях

Харьковчанам предлагают заработать на агитации в палатках и анкетировании

Фото: Facebook

Предвыборный Харьков: журналисты узнали о заработках и нарушениях Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be3/c37/5c6be3c376e63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be3/c37/5c6be3c376e63.jpg 2019-03-03T19:38:20+02:00 Харьков Харьковчанам предлагают заработать на агитации в палатках и анкетировании

В Харькове избирательная кампания в самом разгаре. Однако, в отличие от предыдущих, она проходит тихо, без митингов и широкой агитационной деятельности. Журналисты "Сегодня" выяснили, какие меры агитаторы предпринимают в погоне за голосами и как харьковчане могут заработать в нынешнем политсезоне.

Еще 18 февраля ЦИК создала окружные избирательные комиссии, которые будут работать на выборах президента Украины. На территории Харьковской области будут действовать 14 окружкомов, в состав которых вошли 552 человека.

"Люди приняли присягу со всеми вытекающими последствиями и приступили к работе. 26 февраля прошел семинар-совещание с главами областных избирательных комиссий, в том числе и Харьковского региона. Вскоре будут формировать участковые избирательные комиссии", — рассказал завотделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

За день работы в избирательной комиссии в день выборов, 31 марта, в штабах кандидатов обещают заплатить минимум 800 грн.

"Основная работа в день выборов, с утра и до ночи, как получится, может и до утра следующего дня. До выборов может понадобиться денек подежурить на участке, отвечать на звонки, если кто-то будет звонить", – на условиях анонимности рассказала харьковчанка Елена о своем способе подработать.

А вот на заработок от агитации харьковчанам особо рассчитывать не приходится. В сети много объявлений о поиске работы на выборах, которые в несколько раз превышают количество предложений от работодателей. На популярном онлайн-ресурсе объявлений предлагают за 300 грн в час разносить полиграфию по почтовым ящикам, раздавать листовки, проводить соцопросы или работать в палатках.

А вот контролерам, которые проверяют, ответственно ли раздают агитационные газеты, платят 100 грн за час работы. Ребята, которые работают сейчас в штабе одного из кандидатов, рассказали "Сегодня", что можно заработать и на проверке качества работы интервьюеров, которые проводят анкетирование.

"В течение четырех часов хожу по домам и проверяю анкеты. Спрашиваю, проводили ли у вас опрос. Обещают 400 грн за выход", – рассказал харьковчанин Андрей, добавив, что вакансию нашел через знакомого.

По его словам, все подобные предложения работы идут "по знакомству".

"О зарплатах руководители не говорят, но знаю, что организаторы с каждого подчиненного около 100 грн оставляют себе, и так на всех уровнях. Но все равно можно подзаработать", -признался мужчина.

В свою очередь, политолог Юлия Биденко отметила, что специальных предложений харьковчанам кандидаты не делают, используя стандартные приемы продвижения: агитацию с билбордов и рекламу в СМИ.

"Основная тенденция, которая отличает выборы президента в этот раз, – за Харьков фактически не идет конкурентная борьба между главными претендентами. В этом политическом сезоне интересы Харькова не подчеркиваются никем из первой рейтинговой пятерки. Об этом свидетельствует и визиты в города топ-кандидатов. Поэтому можно говорить о том, что штабы не особо нанимают людей, пытаются найти минимальное количество членов комиссий, не разворачивая большие агитационные структуры", — рассказала она.

Большую активность специалисты ожидают осенью в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться 27 октября.

ПОДКУП ПО ТЕЛЕФОНУ

Во время предвыборной гонки харьковчанам предлагают пополнить кошелек и незаконными способами. Как сообщили в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, в Московском и Индустриальном районах города подкупить избирателей пытались по телефону, обещая за галочку в нужной графе 500 грн, а в Киевском – в одной из агитпалаток якобы платили за голос и подпись в бланке.

С начала предвыборной кампании в полицию поступило уже 92 сообщения о нарушениях, однако 38 из них не подтвердились. Повреждение билбордов и переворачивание палаток полиция расценила как "хулиганство".

Большинство же нарушений касается размещения информации на билбордах без исходных данных. По словам руководителя Харьковского облотделения Комитета избирателей Украины Михаила Камчатного, такие процедурные нарушения на волеизъявление граждан не влияют, а объявления о встрече с раздачей подарков, где конкретно указано имя кандидата, – провокация.

Отметим, что уже прошло два месяца предвыборной кампании. За это время уже зафиксировано множество нарушений на выборах, среди которых и подкуп избирателей, скупка голосов, хулиганство и другое. Так, например, в полицию поступали сообщения, что в Киевской области пенсионерам раздавали деньги за "правильное" голосование.

В Одессе сообщали о буклетах без исходных данных и скупке голосов. Одесские правоохранители с начала года получили 104 обращения о нарушениях избирательного законодательства.

Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев остался месяц. В этом году выбор широк — 44 претендента на президентскую булаву. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как правильно выбрать, за кого голосовать.

Также смотрите, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Предвыборный Харьков: журналисты узнали о заработках и нарушениях". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.