Прокуратура направила в суд дело в отношении водителя, сбившего насмерть семилетнюю девочку

Сегодня, 13:33

Мужчине, который в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, грозит восемь лет

Фото hk.npu.gov.ua
Фото hk.npu.gov.ua

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего водителя микроавтобуса, который насмерть сбил семилетнюю девочку. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

Мужчине инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины). По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, досудебным расследованием установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes совершил смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Трагедия случилась 17 июня этого года на ул. Драгомировская в Харькове. Обвиняемый выехал на автопарковку вблизи супермаркета, где находились двое детей. Не справившись с управлением, нетрезвый водитель сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров. Микроавтотубус остановился только после того, как врезался в здание супермаркета. К сожалению, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Она погибла на месте", – напомнил Блохин.

Максимальная санкция статьи предусматривает восемь лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Данную меру пресечения по требованию прокуратуры избрал Киевский районный суд Харькова 19 июня 2018.

Как известно по словам очевидцев, погибшая девочка на момент аварии находилась вдалеке от проезжей части, когда микроавтобус вдруг выскочил на тротуар и сбил ребенка.

Напомним также, Шевченковский районный суд Киева избрал Кириллу Островскому, подозреваемому в том, что за он за рулем Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней – до 21 сентября без права залога.
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Источник:

"Сегодня"

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