Прощание с Кернесом. Очередь тянется на целую улицу, цветы возят грузовиком (фото и видео)

В Харькове продолжается церемония прощания с Геннадием Кернесом. Из-за огромного количества желающих попрощаться с мэром мероприятие продлили на 30 минут – до 13:45.
В Сети появились фото и видео очереди на улице.
Так, очередь из людей тянется от театра аж дальше памятника Тарасу Шевченко. До конца церемонии осталось всего несколько минут, так что в помещение театра попадут далеко не все.
Люди принесли настолько много цветов, что их возят на автомобиле. В Сети показали, как по улице едет грузовик, наполненный цветами.
Напомним, жена Кернеса Оксана Гайсинская уже прибыла на церемонию прощания.
Также мы рассказывали, как отпевали Кернеса в Благовещенском соборе Харькова.
Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк