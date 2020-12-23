Прощание с Кернесом. Очередь тянется на целую улицу, цветы возят грузовиком (фото и видео)

Попрощаться с мэром смогут далеко не все

В Харькове продолжается церемония прощания с Геннадием Кернесом. Из-за огромного количества желающих попрощаться с мэром мероприятие продлили на 30 минут – до 13:45.

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В Сети появились фото и видео очереди на улице.

Так, очередь из людей тянется от театра аж дальше памятника Тарасу Шевченко. До конца церемонии осталось всего несколько минут, так что в помещение театра попадут далеко не все.

Видео: Веха Харьков

В тренде Движение очереди будет как в Мавзолее: подробности церемонии прощания с Кернесом

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Люди принесли настолько много цветов, что их возят на автомобиле. В Сети показали, как по улице едет грузовик, наполненный цветами.

Напомним, жена Кернеса Оксана Гайсинская уже прибыла на церемонию прощания.

Также мы рассказывали, как отпевали Кернеса в Благовещенском соборе Харькова.

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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