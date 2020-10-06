Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)

В Харькове прошла церемония прощания с курсантами и офицерами, погибшими в результате авиакатастрофы под Чугуевом.

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На площади Свободы в центре города сегодня, 6 октября, собрались родные, друзья и преподаватели погибших, а также неравнодушные местные жители.

Фото: Сегодня

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской.

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Фото: Суспільне

Видео: Telegram-канал/ВЕХА

Погибших пронесли через площадь, объявляя каждое имя, к местам, отведенных для их родственников. После чего в небе пролетел самолет Ил и истребители. Память погибших почтили минутой молчания.

Видео: Telegram-канал/ВЕХА

Фото: Суспільне

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Фото: Суспільне

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Автобусы с телами погибших увезли. В этот момент люди, среди которые несколько человек в военной форме, встали на колени, когда колонна двинулась с площади Свободы.

Фото: Суспільне

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К родственникам погибших пошли люди, чтобы возложить цветы на места, где стояли гробы.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Напомним, трагедия произошла вечером 25 сентября, неподалеку города Чугуева Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Правоохранители сейчас рассматривают четыре версии крушения самолета: ошибка пилота, неисправность двигателя, неисправность бортового оборудования и даже теракт. Сайт "Сегодня" также публиковал имена 26 погибших в авиакатастрофе.

Ранее мы сообщали, что "черные ящики" самолета Ан-26 расшифровали.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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