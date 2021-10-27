Просит о помощи! Дочь погибшего в резонансном ДТП в Харькове записала видеообращение

Мужчине было 58 лет. В этот день семья планировала отмечать важное событие

ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Дочь погибшего 58-летнего водителя "Шевроле" в жутком ДТП в Харькове – Анастасия – обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь найти хорошего адвоката и свидетелей.

Соответствующее видеообращение девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Дочь погибшего просит о помощи

Как рассказала Анастасия, сегодня их семья должна была отмечать радостное событие, но, к сожалению, ее отец лежит в морге.

"Мой папа лежит в морге по вине 16-летнего парня, который решил прокатить своих друзей. Парень, который чувствует свою безнаказанность. Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации и людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задержали его. Я прошу вас, объявитесь, не надо бояться. Страшно не это, а страшно жить потом с тем, что вы не сделаете сейчас", – сказала Анастасия.

Развитие события

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

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Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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