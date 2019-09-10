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Проспекта Жукова в Харькове не будет: суд отменил решение горсовета

10 сентября, 12:45

Административный суд отменил решение горсовета по переименованию проспекта Григоренко

Памятник Георгию Жукову

Памятник Георгию Жукову / Фото: Нацполиция

Харьковский окружной административный суд отменил решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщил активист Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

"В основу постановления положено наше обоснование нарушения горсоветом процедуры подготовки и опубликования проекта решения", – говорится в публикации.

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Стоит напомнить, что ранее на сайте городского совета появилась петиция о возвращении проспекту Петра Григоренко старого названия – в честь советского маршала Георгия Жукова. На протяжении суток эту инициативу поддержали пять тысяч горожан.

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Через несколько дней городской голова Геннадий Кернес подписал решение сессии о возвращении проспекту имени маршала Жукова. Активисты обвинили городские власти в нарушении закона о декоммунизации, на что мэрия ответила, что Жуков освобождал Харьков и имеет непосредственное отношение к его истории.

Напомним, после того, как депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Также Вятрович добавил, что в случае, если мэр Харькова Геннадий Кернес решит подписать документ о переименовании, "наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона".

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.

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Харьков переименование жуков декоммунизация

Источник: Сегодня

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