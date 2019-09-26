Борьба с наркотиками в Харькове: чат-бот и звонки в мэрию

Пользователи сообщают о рекламе наркоточек и жалуются на каналы в сети

/ Фото: Pixabay

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В Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли "горячую линию" для обращений, а студенты создали чат-бот. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, как работают новые инструменты.

На улицах появились билборды с социальной рекламой "Харьков против наркотиков!", на которых указаны телефон "горячей линии" и электронный адрес для обращений горожан.

Как заявил ранее директор департамента по связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, на линию можно сообщать о местах закладок во дворах и на улицах.

"Данные о местах закладок будут наносить на специальную интерактивную карту, которая вскоре появится на сайте городского совета. Таким образом эти места будут "засвечиваться", а полиция обещает внимательно за ними следить, патрули возле подобных мест будут появляться чаще, а закладчики и наркоманы — реже и реже, вплоть до полного исчезновения с этого места", – написал он на своей странице в соцсети.

Чтобы узнать, как работает система, мы позвонили на "горячую линию" и сообщили адреса домов, стены которых исписаны адресами онлайн-магазинов, в которых продают дурман.

"Разговор будет записан, а всю информацию, предоставленную вами, немедленно сообщат полиции", – услышали мы в ответ.

Затем оператор за две минуты записала адреса и посоветовала ждать. Информировать службу можно как анонимно, так и предоставив личные данные. На следующий день после звонка, нам позвонили коммунальщики, которые пришли закрашивать "метки", чтобы уточнить, где именно расположены дома.

Бороться с наркодилерами онлайн будут и с помощью чат-бота StopDrugsBot в Telegram. Как сообщил декан факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков, программу разработали специалисты факультета, поскольку 90% продаж наркотических веществ осуществляется именно через этот мессенджер. Наркоторговцы остановили на нем свой выбор из-за надежной системы шифрования.

Присоединиться к борьбе можно, зарегистрировавшись в программе в качестве активиста, что мы и сделали. Так, трижды в день нам присылали адреса наркоточек, на которые следовало пожаловаться в сети, чтобы их заблокировали.

Самому добавить наркоточку в базу можно несколькими способами: отправив ссылку на сайт или Телеграмм-канал, прикрепить фото стены с написанным на ней адресом онлайн-магазина или же написать реальный адрес дома-наркоточки.

В разделе "Статистика" уже накопилось 614 адресов наркомагазинов, семь из них успешно заблокировали. Всего к чату присоединились 4481 человека, 1178 решили помогать регулярно.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

А в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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