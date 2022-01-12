Прямо в час пик! В харьковском метро обвалился потолок – подробности (фото)

Как нам стало известно, ремонт потолка в переходе будут проводить в ночное время

В результате инцидента пострадавших нет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове обвалился потолок в переходе метро Площадь Конституции. Во время инцидента никто не пострадал.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер сказал, что вход на станцию метро сейчас с другой стороны.

"Обвалилась штукатурка на потолке при подходе к станции метро Площадь Конституции. Объем достаточно большой. Вход на станцию метро сейчас через другие двери",- сообщил нам Алексей Битнер.

По его словам, во время ЧП никто не пострадал, хоть уже и был час пик – 08:24. К этому он добавил, что ремонт будет проводиться в ночное время.

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Обвал здания в Харькове

Предварительно установлено, что обрушилась часть здания с офисными помещениями. Произошло это из-за стройки, которая была рядом. Об этом сообщил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Никаких разрешений на строительство по этому адресу нет. То есть собственники рухнувшего здания и арендаторы земли вели его на свой страх и риск, самовольно", – добавляет Юрий Сидоренко.

В Сети появился диалог из чата с арендаторами на Гагарина, 20. Работники успокаивали людей и уверяли, что ничего не случится.

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