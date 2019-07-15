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Путь под купол: уловки и тенденции кандидатов Харькова и области

15 июля, 12:16

Кандидаты используют в агитации голубей и полевую кашу, а в полиции приняли 293 заявления

Фото: AFP

В Харькове и области избирательная кампания участников досрочных выборов в Верховную Раду вошла в активную фазу: кандидаты развлекают электорат бесплатными концертами и конкурсами, а в полиции открыли 30 уголовных производств. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, как проходит избирательная кампания в регионе.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в 14 одномандатных мажоритарных округах Харьковской области сразятся 153 кандидата в народные депутаты. Из них 75 представят политсилы, а 78 — самовыдвиженцы.

По словам политолога Юлии Биденко, многие не успели подготовиться к избирательной кампании и представили "сырые" программы.

"В некоторых округах есть вопросы по кандидатам от основных политических сил, которых подозревают в двойном гражданстве, поверхностно отвечают на вопросы и показывают незнания собственных программ. Представителей в мажоритарных округах явно набирали в спешке", – объяснила она.

Среди претендентов на мандат есть немало и действующих нардепов.

"В Харькове практически все действующие кандидаты-мажоритарщики идут на третий срок. Они баллотируются в тех же округах, что и раньше. В 2014-м – как самовыдвиженцы, а в 2012-м – от Партии регионов", – отметила Биденко.

В когорте бывалых – и ныне беспартийный нардеп Александр Кирш, который утверждает, что кампания идет без "удивительных особенностей", но более интенсивно, чем раньше.

"Принципиально новое только то, что появился новый участник выборов – партия "Слуга народа", у которой по умолчанию достаточно высокий процент и кредит доверия", – заявил он.

Немало в списках и новых лиц. Так, впервые за место в парламенте от президентской партии поборется Мария Мезенцева (ныне депутат горсовета от фракции "Объединение "Самопомич"). Девушка говорит, что уже успела провести более 60 встреч с избирателями.

"Вижу большую поддержку людей. Уверена, что мой опыт работы депутата горсовета и ранее опыт работы в Европейском парламенте будет основой моей эффективной работы", – заверила она.

НАРУШЕНИЯ.

Идя на ухищрения, некоторые кандидаты в депутаты не отказываются от старых добрых приемов, используя в агитации разноцветных голубей, полевую кашу, устраивая концерты популярных артистов, кинопоказы и даже турниры по бейблейд.

Вместе с тем трендом последнего избирательного года остается активная агитация в соцсетях. Однако желающие получить заветный мандат под куполом Рады не жалеют денег и на визуальную агитацию, в частности печатную продукцию, газеты и листовки.

"Видим, что также работает внешняя реклама и мобильные пикеты. Правда, в палатках, увы, ничего не происходит – там лежит пачка газет и волонтеры, или проплаченные агитаторы, что в общем-то запрещено законом, очень вяленько раздают это людям. По-прежнему действуют и старые методы – визуальная агитация, агитационная печатная продукция, которая при этом является малосодержательной и часто сразу отправляется в мусорный бак", – отметила политолог Юлия Биденко.

Следят за ходом предвыборной гонки и правоохранители. С момента старта кампании в области зарегистрировали 293 сообщения о нарушении Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", 119 из которых не подтвердились.

Вместе с тем, в полиции открыто 30 уголовных производств по пяти статьям УК Украины. В частности, выявили подкуп избирателей, нарушение порядка предвыборной агитации и препятствование работе избирательной комиссии.

СЕМЕРО СОШЛИ С ДИСТАНЦИИ.

За время кампании с дистанции сошли семь кандидатов в нардепы от Харьковской области. Согласно данным сайта ЦИК, в июле заявления об отказе баллотироваться подали самовыдвиженцы — адвокат Владислав Безрук, предприниматель Александр Бойко, глава благотворительного фонда Татьяна Столяренко, а также инженер Михаил Васищев (член партии "Батькивщина").

Кроме того, отказались идти в Раду предприниматель Игорь Шрам ("Оппозиционная платформа — "За жизнь") и секретарь Лозовского горсовета Сергей Коба ("Европейская содидарность"). Последний решил снять свою кандидатуру в поддержку главы облсовета Сергея Чернова (баллотируется от "Оппоблока").

А вот блогера и предпринимателя Александра Куницкого сняли из-за поездок за границу. По информации ГПСУ, за последние пять лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней. Центризбирком установил, что размер избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах.

Напомним, перед стартом президентских выборов сообщали, как изготавливались бюллетени и сколько они стоят. Отмечалось, что из-за большого количества кандидатов (в первом туре их было 39) бюллетень был в длину аж 80 сантиметров.


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Тег выборы, Харьков, кандидаты, харьковская область, избирательная кампания

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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