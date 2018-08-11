Пьяная медсестра устроила дебош в Харьковском "Охматдете"

Сегодня, 07:09

К родителям с жалобами позвонили дети-пациенты и рассказали: сотрудница отделения набросилась на 13-летнюю девочку


Пьяная медсестра устроила дебош в Харьковском "Охматдете". К родителям с жалобами позвонили дети-пациенты и рассказали: сотрудница отделения набросилась на 13-летнюю девочку, таскала ее за волосы и материла. Взрослые вызвали полицию. Правоохранителям понадобился час, чтобы задержать нетрезвую медсестру.

Как только приехали взрослые, медсестра попыталась сбежать через черный ход. Родственники пациентки вызвали полицию. Патрульные около часа гонялись за медсестрой по больнице. Утихомирить ее удалось только в участке.

В больнице поведение сотрудницы осуждают. Взяли ее на работу несколько месяцев назад. Сетуют – персонала не хватает, и выбирать особо не из кого.

"Очень не хватает медицинских сестер. Это очень острая проблема для нашей страны. И поэтому мы иногда вынуждены сокращать процедуру адаптации медсестер к их деятельности", - говорит Григорий Данилко, директор харьковского "Охматдета".

Здесь медсестра больше не работает. Ее уволили по согласию сторон и без записи в трудовую об этой истории. А значит она сможет легко устроиться на новое место.

Ранее сообщалось, что во Львовской области медсестра из психбольницы торговала наркотиками.

А в Днепропетровской области медсестра напоила 13-летнюю девочку средством для мытья пола. 
видео, Харьков, медсестра, дебош

Вы сейчас просматриваете новость "Пьяная медсестра устроила дебош в Харьковском "Охматдете"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во Львовской области медсестра из психбольницы торговала наркотиками

9 Августа, 07:00

У фигурантки изъяли пакет с амфетамином стоимостью около 100 тысяч гривен

Евросоюз

фото AFP

Во Франции заключенный взял в заложники медсестру

30 Июля, 21:03

Преступник удерживал заложницу более трех часов
Загрузка...

Украина

Фото: А. Бойко

В Украине реформируют "скорую помощь": что хотят поменять

15 Июля, 07:51

Минздрав опубликовал концепцию реформирования экстренной помощи. На следующей неделе ведомство подаст концепцию в Кабмин

Евросоюз

Фото: Facebook

Молодая медсестра, убившая 17 младенцев, собирала пожертвования детям - СМИ

7 Июля, 06:23

Коллеги и друзья говорят, что 28-летняя Люси Летби была очень доброй и тихой

Евросоюз

Фото: pixabay.com

В Британии задержали медсестру-убийцу младенцев

4 Июля, 04:30

В полиции заявили, что в общей сложности ведется расследование случаев гибели 17 младенцев

Днепр

В Днепропетровской области медсестра напоила 13-летнюю девочку средством для мытья пола

14 Мая, 17:18

Медсестра перепутала флаконы, которые стояли рядом, и дала подростку моющее средство вместо лекарств

Психология

Будьте счастливы вместе. Фото: pexels.com

Женщина какой профессии сделает вас самым счастливым

27 Апреля, 14:27

Они привыкли работать под давлением, знать, как распределять приоритеты и принимать важные решения в разгар кризиса

Донбасс

Прощание с Сабиной Галицкой. Фото: Zhitomir.info

Лепестки роз и слезы: в Житомирской области простились с погибшей на Донбассе медсестрой

23 Февраля, 19:33

Боевики обстреляли авто медиков из ПТРК, в результате чего погибла 23-летняя девушка
Загрузка...