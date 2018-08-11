К родителям с жалобами позвонили дети-пациенты и рассказали: сотрудница отделения набросилась на 13-летнюю девочку

Пьяная медсестра устроила дебош в Харьковском "Охматдете". К родителям с жалобами позвонили дети-пациенты и рассказали: сотрудница отделения набросилась на 13-летнюю девочку, таскала ее за волосы и материла. Взрослые вызвали полицию. Правоохранителям понадобился час, чтобы задержать нетрезвую медсестру.

Как только приехали взрослые, медсестра попыталась сбежать через черный ход. Родственники пациентки вызвали полицию. Патрульные около часа гонялись за медсестрой по больнице. Утихомирить ее удалось только в участке.

В больнице поведение сотрудницы осуждают. Взяли ее на работу несколько месяцев назад. Сетуют – персонала не хватает, и выбирать особо не из кого.

"Очень не хватает медицинских сестер. Это очень острая проблема для нашей страны. И поэтому мы иногда вынуждены сокращать процедуру адаптации медсестер к их деятельности", - говорит Григорий Данилко, директор харьковского "Охматдета".

Здесь медсестра больше не работает. Ее уволили по согласию сторон и без записи в трудовую об этой истории. А значит она сможет легко устроиться на новое место.

Ранее сообщалось, что во Львовской области медсестра из психбольницы торговала наркотиками.

А в Днепропетровской области медсестра напоила 13-летнюю девочку средством для мытья пола.