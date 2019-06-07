Пьяного чиновника харьковской мэрии задержали за стрельбу по мужчине

Пострадавший получил ранения паховой области и левой голени

Фото: Pixabay

Как стало известно сегодня, вечером 6 июня в Змиевском районе задержали чиновника харьковской мэрии, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия. Об этом NewsRoom сообщает со ссылкой на источник среди силовиков.

Сообщается, что инцидент произошел вчера в 20:18 в селе Гайдары. Глава Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Scoda к магазину. Там он сделал от трех до пяти выстрелов из травматической версии пистолета Макарова по мужчине 1978 года рождения. Пострадавший получил ранения паховой области и левой голени. Местному жителю оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт из-за возникшего денежного долга. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное производство открыто по статье 296 УК Украины ("хулиганство с применением оружия"). Сейчас мужчине объявили подозрение и он находится в изоляторе временного содержания. Обвинители будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Между тем отмечается, что в Департаменте развития телекоммуникационных технологий и связи не подтверждают информацию о происшествии с участием его руководителя.

А в пресс-службе горсовета сообщили, что ничего не знают о произошедшем. "По всей видимости, вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Если он виноват – пусть отвечает по закону", – заявили в мэрии.

Напомним, в Одессе копам пришлось стрелять при задержании бывшего полицейского. Подозреваемый получил ранения обеих ног.

Напомним, недавно в Днепре экс-прокурор стрелял из ружья рядом с детской площадкой. Мужчину задержала полиция. Также мы сообщали, что в Днепре ночью произошла стрельба — мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста.

Также мы писали о том, как 31 мая в Переяслав-Хмельницком, Киевской области, полицейские развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку.

Гибель ребенка расследуют как "умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц". Также стало известно, что руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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