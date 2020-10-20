Вернется ли Кернес до выборов? Что известно о здоровье мэра Харькова

В Украине до местных выборов остались считаные дни. Однако вопрос о действующем мэре Харькова остается открытым. В списке кандидатов на пост городского головы он есть, а в Украине его пока нет. С конца августа Кернес перестал появляться на публике, с тех пор поползли слухи о его якобы страшных болезнях. Сейчас известно, что мэр лечится в клинике "Шарите" в Германии. Что говорят об участии в выборах Кернеса и его здоровье, выясняли журналисты "Сегодня".

Госпитализировали, хотя бунтовал

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Несмотря на то что Кернес перестал появляться на людях еще с августа, информация о его болезни появилась 14 сентября. Тогда стало известно, что мэр находится в городской больнице. Сначала власти не комментировали состояние здоровья Кернеса, однако когда слухи выросли до крупнейших масштабов (инсульт и смерть), все-таки опубликовали опровержение.

Вскоре у главы города подтвердили COVID-19 и воспаление легких. Харьковский глава, по словам близких, был против лечения заграницей. Но спустя сутки в аэропорту заметили целый кортеж "скорых": Кернеса все-таки госпитализировали в немецкую клинику "Шарите".

Видео: t.me/pavelfuks

А что, если Кернес…?

После того, как стало известно о болезни харьковского мэра, в Сети поползли слухи о его состоянии. Так, украинцы писали о таких вариантах:

Инсульт и недееспособность Кернеса;

Кома (писали в сентябре и в конце октября);

Отек головного мозга;

"Проснулись" хронические заболевания;

Потеря речи;

Смерть главы города.

О последнем пункте начали говорить уже 1 октября, поскольку тогда было 40 дней с момента его последнего появления на публике. В соцсетях глава Харькова тоже появлялся давно. Последний пост на его странице датирован 15 сентября. Кроме того, люди не были удовлетворены довольно размытой информацией от приближенных к Кернесу лиц.

Что бы это ни было, это вранье

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Примерно так можно обобщить все ответы властей на домыслы украинцев. Первая информация о болезни Кернеса была неофициальной, и власти начали реагировать только спустя сутки, когда в интернете уже разбежалось целое "стадо" мнений. Сначала власти опровергали информацию, называя это домыслами, спекуляцией и хитрым планом оппонентов Кернеса.

А приближенный к главе города бизнесмен Павел Фукс даже публиковал фото заключения медиков "Шарите", где писали о его ежедневном прогрессе. 2 октября Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус. После этого он лечил уже "последствия" болезни.

Заключение медиков

Здоровье Кернеса комментировали его дети, невестка, бизнесмен Павел Фукс, сайт Харьковского горсовета, а также директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Известно, что Геннадию Кернесу становится лучше", – сказал 20 октября журналистам "Сегодня" Юрий Сидоренко.

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При этом он затруднился ответить на вопрос, потребуется ли Кернесу реабилитация после лечения.

Кроме того, недавно сыновья Кернеса рассказали, почему их отец не хочет записать видео или хотя бы сделать фото, если с ним и в самом деле все хорошо. Даниил рассказал, что когда он хотел сфотографировать отца, тот сказал "От..бись" и отвернулся.

Выборы и возвращение Кернеса

23 сентября на городской партийной конференции Геннадия Кернеса выдвинули кандидатом на пост мэра Харькова. Терехов еще 23 сентября сообщил, что Кернес "скоро вернется в город". Однако тот до сих пор находится в Германии.

Сейчас на пост мэра Харькова зарегистрировались, кроме Кернеса, еще 12 кандидатов. Ранее в списке был и бывший депутат Михаил Добкин. Он заявил, что готов снять свою кандидатуру, как только Кернес вернется в строй. Однако до выборов осталось всего пять дней, а Добкин все еще есть в списке ЦИК.

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Оппонент Кернеса, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, недавно заявлял, что не верит, что Кернес вернется в Украину до начала выборов, а его состояние сейчас якобы тяжелое.

В свою очередь харьковские коллеги Геннадия Кернеса в комментарии "Сегодня" не подтверждают, но и не опровергают того, что мэр вернется в Харьков до выборов.

"Пока у нас точной информации нет", – сообщил нам руководитель департамента по делам информации и связям с общественностью мэрии Харькова Юрий Сидоренко.

Так что пока украинцам остается только ждать. "Развязку" истории, вероятно, увидим уже 25 октября.

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