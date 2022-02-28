Ракетные атаки, жертвы и разрушения. Как Харьков пережил пятый день российской агрессии

Люди не решаются выйти в город, потому что в любой момент может сработать сирена

Харьков подвергается массированным атакам оккупантов. Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 28 февраля, российские оккупанты снова устроили массированные атаки в Харькове.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Люди прячутся в бомбоубежищах

Люди прячутся в бомбоубежищах не решаются подняться в город, потому что в любой момент может сработать сирена, и придётся снова бежать и искать бомбоубежище. Многие жители нашли убежище в метро. Как рассказала харьковчанка Инна Дудник корреспонденту "Сегодня", на одной из станций метрополитена находится Несколько сот человек, много молодежи, иностранных студентов, животных. Есть совсем младенцы, несколько пожилых людей.

"Размещаются кто где, преимущественно внутри станции, так как из перронов холоднее. Пока дети играют с животными, взрослые "обволонтериваются" – так мне здесь назвали желание помочь. Мы попали сюда во второй день войны. Надеялись – на ночь. Но, имея маленького ребенка и пожилую женщину на попечении, решили оставаться пока здесь", – рассказала девушка.

Людей в метрополитене немало, все разные

Люди обживаются, приносят одеяла, стулья, посуду. Волонтеры приносят еду, воду. Для малышей острые потребности (смесь, подгузники молоко) закрыты. Привозят медикаменты и инсулин.

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"Работники станции работают круглосуточно, за что им безграничное спасибо. Люди помогают друг другу. Чтобы вы понимали – мы оставили маму минут на 10 на скамейке, пока раскладывали вещи. Пришли – она ​​уже сидела в одеяле и с тарелкой каши, растерянно улыбалась: "я им говорю, что есть еда, а они говорят: "ешьте пока теплое", – рассказала девушка.

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Из минусов – опять-таки человеческий фактор, который никуда не денешь. Несмотря на объявления и постоянные просьбы, женщины, пользуясь туалетом, бросают бумагу в канализацию, от чего она забивается.

"При мне сотрудники уже дважды чинили забитый туалет. Или вот: волонтеры привезли сосиски для раздачи. Стали набегать люди, хватать эти пакеты, несмотря на объяснения, что это на всех. Ну, это такое. Бывает. И на всеобщую атмосферу взаимопомощи не влияет. Когда в районе станции тихо – люди выходят. Когда есть угроза – всех просят зайти. Если оккупанты рядом – станцию ​​закрывают. Чаще всего вопрос: ну что там? В убежище есть иностранцы. Так вот: откуда они – я не знаю. Разные народы. А здороваются между собой: Слава Украине! Героям Слава! Сегодня юноша из Индии спросил меня, когда я возвращалась сверху: как наши?", – добавила девушка.

Огромные очереди в супермаркеты

С самого утра харьковчане выстраиваются в огромные очереди в супермаркеты. Маленькие киоски и магазинчики мяса, молочных продуктов, полуфабрикатов закрыты.

В маркетах нет хлеба, начинают пустеть полки и с другими товарами.

Микрорайоны в огне

Сегодня в результате обстрелов российских оккупантов один из микрорайонов в городе сильно пострадал – снаряды попадали в квартиры, дома. Выбиты стекла и повреждены стены.

Жертвы обстрелов

В Telegram-канале военного корреспондента Андрея Цаплиенко появилось видео сгоревшей машины на одной из улиц Харькова.

"При обстреле "градами" жилого массива Харькова в машине погибла целая семья. Этот ужас произошел во время переговоров в Беларуси", – говорится в комментарии к видео.

Кроме того, сегодня в результате обстрелов местной жительнице оторвало ноги. Женщину забрали медики – ее жизнь не удалось спасти.

Ситуация в Украине 28 февраля

Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.

В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.

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