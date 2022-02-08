"Пыталась душить". В Харькове учительница повалила на стол школьника (видео)

Педагог английского языка схватила за руку мальчика

В Харькове учительница попала в скандал, набросившись на ученика. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появилось видео, как в харьковской школе учительница распускает руки на ученика. Инцидент зафиксировали в учебном заведении №77.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Ху***й Харьков".

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Что произошло?

На опубликованном ролике можно увидеть, как учительница английского языка схватила за руку школьника и повела через весь класс. Затем она стала повышать голос на мальчика, повалила на стол и продолжала давить на его руку.

За кадром слышно, как другие ученики утверждают, что педагог пыталась душить школьника.

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"Вот как нынче обращаются с детьми в 77 школе. На видео свои руки распускает училка английского языка", – написали под роликом.

Реакция Сети

По поводу этой ситуации мнение пользователей сети разделилось. Кто-то встал на защиту учительницы, а кто-то сделал виновным ученика:

"А ничего, когда на уроках деточки посылают учителей на три веселых буквы?"

"А пред и стор и ю можно? Она ж его не просто так в себя начала приводить"

"Она же его не послала, просто спросила "где ты сидишь?", и отвела к месту и все. В чем заключается плохое обращение?"

"Пи**а ей"

"Чтобы ребенок ни сделал, никто не имеет права из учителей так себя вести – хватать и тащить под локти и т.д."

В Одессе учительница с линейкой напала на ученика

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В Одессе в школе учительница избила ученика линейкой. Неприятный инцидент произошел на уроке в 5-м классе в учебном учреждении №92.

На опубликованном видео можно увидеть, как в школе №92 учительница во время урока подошла к ученику, схватила с его парты линейку и начала бить мальчика. Ребенок пытался прикрыться от ударов рукой.

"В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не забила", – сказала учительница школьнику.

За кадром слышно, как другие ученики начали спрашивать у педагога, зачем она бьет мальчика.

Важно отметить, что после инцидента учительница уже не работает в школе.