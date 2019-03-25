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Пыталась незаконно вывезти в РФ младенца: в Харькове пограничники задержали женщину

Сегодня, 07:38

Свидетельство о рождении девочки оказалось поддельным

Фото: Getty Images
Пыталась незаконно вывезти в РФ младенца: в Харькове пограничники задержали женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/131/375/5c9131375d631.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/131/375/5c9131375d631.jpg Харьков Свидетельство о рождении девочки оказалось поддельным

В Харькове в пункте контроля Харьков-пассажирский пограничники задержали 42-летнюю женщину, которая пыталась вывезти в Россию восьмимесячную девочку. Свидетельство о рождении малышки оказалось поддельным, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"При проверке документов правоохранители установили, что свидетельство о рождении ребенка является поддельным. Действительно ли женщина является матерью младенца будут устанавливать сотрудники Национальной полиции, которые прибыли в пункт контроля по сообщению пограничников", – рассказала в Госпогранслужбе.

На данный момент пограничники направили в компетентные правоохранительные органы сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Кроме того, не так давно в Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг". 

Ранее мы сообщали о том, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тысяч украинцев. Также мы писали о мнении экспертов по поводу того, кто больше других рискует попасть в рабство.

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Тег Россия, Харьков, пограничники, ребенок, женщина, младенец

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Источник:

Интерфакс

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