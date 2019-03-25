Пыталась незаконно вывезти в РФ младенца: в Харькове пограничники задержали женщину
Свидетельство о рождении девочки оказалось поддельным
В Харькове в пункте контроля Харьков-пассажирский пограничники задержали 42-летнюю женщину, которая пыталась вывезти в Россию восьмимесячную девочку. Свидетельство о рождении малышки оказалось поддельным, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"При проверке документов правоохранители установили, что свидетельство о рождении ребенка является поддельным. Действительно ли женщина является матерью младенца будут устанавливать сотрудники Национальной полиции, которые прибыли в пункт контроля по сообщению пограничников", – рассказала в Госпогранслужбе.
На данный момент пограничники направили в компетентные правоохранительные органы сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.
Кроме того, не так давно в Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг".
Ранее мы сообщали о том, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тысяч украинцев. Также мы писали о мнении экспертов по поводу того, кто больше других рискует попасть в рабство.
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