Пыталась пронести под юбкой почти 50 iPhone: в Харьковской области пограничники задержали украинку

Сегодня, 11:59

Для того, чтобы скрыть телефоны, женщина сшила большие специальные карманы

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники задержали украинку, которая пыталась пронести через границу 49 телефонов марки iPhone. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел сегодня ночью во время погранично-таможенного контроля. Внимание пограничников женщина привлекла тем, что начала сильно волноваться. Из-за этого работники ГПСУ решили осмотреть украинку, и на нее сработал металлоискатель. Как выяснилось, под юбкой женщина пыталась пронести 49 мобильных телефонов iPhone, которые уже были в пользовании. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар.

Ранее на российско-украинской границе в пункте пропуска Гоптовка пограничники Харьковского отряда задержали гражданку Украины 1989 г.р., которая ранее разыскивалась за мошенничествоЖенщина ехала из РФ пассажиром автомобиля Renault.

Ранее молдаванин пытался вывезти из Украины в Россию коллекцию старинных монет, которые были изготовлены в XVIII-XIX веках.
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