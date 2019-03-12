Пытался нажиться на смерти: в Харьковской области врач погорел на взятке
Медику грозит до 10 лет лишения свободы
В Харьковской области правоохранители разоблачили на взятке одного из руководителей специализированного медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как рассказали в Дергачевской прокуратуре, медик требовал у родственников умершей бабушки 3 тысячи гривен. За эти деньги мужчина обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения. Мужчину взяли с поличным – при получении денег в служебном кабинете.
"Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством")", – рассказали в прокуратуре и отметили, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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