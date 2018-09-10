Вез партию боевых патронов: в Харьковской области пограничники задержали россиянина

В Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" украинские пограничники задержали россиянина, который пытался провезти партию боевых патронов. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел вечером 9 сентября. На выезде из Украины пограничники осмотрели автомобиль Volkswagen украинской регистрации. Во время оформления на одного из пассажиров, 32-летнего гражданина РФ, среагировал служебный пес, специально натренированный для поиска оружия и боеприпасов.

"Во время дальнейшего осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в сумке среди личных вещей мужчины 32 боевых патрона 9 мм калибра, три патрона калибра 7,62 и один холостой патрон калибра 5,45 мм", – рассказали в ГПСУ.

На данный момент боеприпасы изъяли, а владельца передали представителям государственных компетентных органов.

Не так давно в Киевской области задержали россиянина с боевой гранатой.

А в Одесской области пограничники обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за коррупцию.