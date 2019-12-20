Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

Пытался устроить теракт на железной дороге: в Харьковской области вынесли приговор диверсанту

20 декабря, 16:03

Куратором диверсанта оказался бывший сотрудник СБУ, предавший Украину

/ Фото: Facebook

В Харьковской области Купянский горрайонный суд вынес приговор диверсанту, который пытался подорвать железнодорожный мост на дороге, соединяющей регион с зоной боевых действий.

Как сообщил в своем Facebook спикер областного управления Службы безопасности Украины Владислав Абдула, оперативниками было установлено, что агент так называемой "МГБ ЛНР" готовит взрыв в Харьковской области. Ему предстоит 10 лет провести в местах лишения свободы.

"Для диверсии фигурант выбрал дренажный мост под железной дорогой, соединяющей наш регион и зону боевых действий. В декабре 2018 года мужчина заложил взрывчатку, отъехал на расстояние около 30 километров и попытался запустить устройство дистанционно", – подчеркнул спикер.

Реклама

В свою очередь, силовики сумели заранее подменить бомбу, а уроженца Луганской области, который пытался совершить диверсию, задержали. По данным следствия, если бы злоумышленнику удалось подорвать колею, ему удалось бы нарушить как пассажирские перевозки, так и логистику снабжения Вооруженных сил Украины на фронте.

В тренде
Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах
Фото: dsns.gov.ua

В ходе изучения всех обстоятельств дела выяснилось, что куратором боевика был экс-сотрудник СБУ Егор Дубровкин, который изменил присяге и сейчас находится в розыске.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что правоохранительные органы предупредили о возможных нападениях на депутатов от "Слуги народа" на этой неделе.

Напомним, совсем недавно новости "Сегодня" писали, как в Раде "слуги народа" подрались из-за женщины. Ирина Верещук рассказала, что произошло внутри политической силы и кто виновник конфликта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

террорист приговор диверсия харьковская область теракты диверсант

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видео
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видеоХарьков
Трагедия в Харькове: погиб мужчина и двухлетний ребенок, беременная девушка – в реанимации
Трагедия в Харькове: погиб мужчина и двухлетний ребенок, беременная девушка – в реанимацииХарьков
В Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке: погибла женщина, ее дети – в больнице
В Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке: погибла женщина, ее дети – в больницеХарьков
Харьков станет первым украинским
Харьков станет первым украинским "городом в смартфоне": в Министерстве цифровой трансформации рассказали подробностиХарьков
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцам
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцамУкраина
В Харькове мужчина устроил стрельбу
В Харькове мужчина устроил стрельбуХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...