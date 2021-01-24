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Рада не может назначить выборы мэра Харькова: горсовет не передал документы

24 января, 22:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Из Харькова в ВР пришел один документ из трех необходимых

Верховная Рада пока не может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, поскольку секретарь горсовета Игорь Терехов прислал только один из трех необходимых для этого документов.

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Об этом говорится в служебной записке Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления апарата ВР, передает "Суспільне".

Согласно документу, профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы, и соответствующее управление в ответ заявило, что для рассмотрения вопроса не хватает двух документов: копии свидетельства о смерти городского головы, заверенной печатью горсовета, и решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

"Согласно пункту 1 части одиннадцатой статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти – со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт", – объяснили в Раде.

Харьковский же горсовет такого решения не принимал. Единственное принятое им после смерти Геннадия Кернеса решение касалось увековечения его памяти, и на сайте мэрии Харькова городским головой до сих пор значится именно он.

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Отметим, сегодня исполняется 40 дней со дня смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в немецкой клинике от последствий коронавируса.

Напомним, ранее в Харькове открыли уголовное производство о возможных нарушениях на первой сессии горсовета – подозревают, что электронная подпись Кернеса в ходатайстве, где он якобы рекомендует избрать секретарем горсовета Игоря Терехова, подделана.

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Харьков Верховная Рада документ горсовет выборы мэра
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