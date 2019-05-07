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Ранение полицейского в Харькове: стали известны подробности

7 мая, 15:27

Стрельба в Харькове, в результате которой был ранен коп, произошла из-за ссоры с таксистом

Фото: ordvor.com
Фото: ordvor.com.

Стрельба и ранение полицейского в Харькове произошло после того, как у него возник конфликт с таксистом из-за неправильно припаркованной машины. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает NewsRoom.

По данным силовиков, около 08:00 житель Дергачей подъехал на своем автомобиле Ford Focus к дому №64 по проспекту Победы. В это время ему сделал замечание по поводу парковки сотрудник полиции, который шел на работу.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого полицейский повредил левое зеркало заднего вида. В ответ таксист достал пистолет и несколько раз выстрелил по оппоненту.

Пытаясь укрыться от стрелка, пострадавший оббежал вокруг машины, сел на водительское сидение и закрыл двери. Однако 41-летний мужчина через открытое окно еще четыре раза выстрелил ему в голову. После этого водитель вытащил раненого из салона, бросил на землю и уехал.

Потерпевшего доставили в "неотложку", где вчера прооперировали. В тот же день полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. Следователи открыли уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия".

Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке под Киевом возле кафе застрелили заместителя начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу - в Киеве и области была введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

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Тег Харьков, стрельба, полицейский

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