Расхитители леса: более полумиллиона гривен "сорвали" на дубе харьковские лесники
Изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины без документов
В Харьковской области разоблачили и блокировали масштабные хищения древесины из государственных лесничеств. Злоумышленники проводили незаконную заготовку древесины дуба на территории государственных лесных угодий и ее вывоз для дальнейшей реализации. Об этом сообщают в СБУ.
Правоохранители провели масштабную проверку лесничеств в трех районах Харьковской области: Чугуевском, Золочевском и Красноградском. Во время следственных действий было изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины дуба без соответствующих документов на сумму около полумиллиона гривен, а также специнструмент для заготовки леса-кругляка. Также задержаны шесть грузовых автомобилей.
Сейчас профильные эксперты устанавливают сумму ущерба, нанесенного экологии региона. Начаты уголовные производства (незаконная порубка леса). Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства и груз. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также должностных лиц, которые возможно "крышевали" незаконные сделки.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье ликвидировали схему хищения леса: убытки достигают почти 400 тысяч гривен.
Ранее мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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