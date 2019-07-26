Расхитители леса: более полумиллиона гривен "сорвали" на дубе харьковские лесники

Изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины без документов











В Харьковской области разоблачили и блокировали масштабные хищения древесины из государственных лесничеств. Злоумышленники проводили незаконную заготовку древесины дуба на территории государственных лесных угодий и ее вывоз для дальнейшей реализации. Об этом сообщают в СБУ.

Правоохранители провели масштабную проверку лесничеств в трех районах Харьковской области: Чугуевском, Золочевском и Красноградском. Во время следственных действий было изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины дуба без соответствующих документов на сумму около полумиллиона гривен, а также специнструмент для заготовки леса-кругляка. Также задержаны шесть грузовых автомобилей.

Сейчас профильные эксперты устанавливают сумму ущерба, нанесенного экологии региона. Начаты уголовные производства (незаконная порубка леса). Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства и груз. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также должностных лиц, которые возможно "крышевали" незаконные сделки.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье ликвидировали схему хищения леса: убытки достигают почти 400 тысяч гривен.

Ранее мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

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Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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