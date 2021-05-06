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Расследование катастрофы Ан-26 под Чугуевым: шесть человек привлекли к ответственности

6 мая, 11:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На борту самолета находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил, которые совершали учебный полет

В уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26, который упал в Харьковской области 25 сентября 2020 года, завершено досудебное расследование.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку.

К уголовной ответственности привлечены:

  • командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • командир воинской части (во время катастрофы);
  • заместитель командира воинской части;
  • заместитель командира воинской части по летной подготовке;
  • руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" (во время катастрофы);
  • и.о. начальника ХНУ Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

Их подозревают в не обеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе.

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Скриншот

Что известно о катастрофе:

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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