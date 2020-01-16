Расстрел бизнесмена в Харькове: в полиции назвали приметы киллера

/ Фото: Нацполиция

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, который был застрелен на улице Танкопия, 7/1. Для задержания лица, причастного к стрельбе, распоряжением начальника ГУНП в Харьковской области введено в действие специальную полицейскую операцию "Сирена", сообщается на сайте Национальной полиции.

В настоящее время известно, что смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений.

"Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета", – рассказали правоохранители.

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На месте происшествия работает руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Все обстоятельства устанавливаются. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о событии и личности преступника сообщить по номеру "102".

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 11-12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В то же время очевидцы в соцсетях сообщают, что погибшему было 40 лет, он якобы связан с бизнесом ритуальных услуг. Также, по словам свидетелей, мужчина был расстрелял во дворе своего дома.

Как сообщал сайт "Сегодня", депутат Киевского областного совета бизнесмен Вячеслав Соболев пообещал выплатить два миллиона гривен за информацию о заказчиках покушения на него, во время которого погиб его сын. По его словам, в настоящий момент следствие не слишком продвинулось, а потому он готов заплатить за подтвержденные сведения об этом преступлении.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами, который убил трехлетнего Сашу, являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега.

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