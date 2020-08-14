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Разбился насмерть: в Харькове мужчина упал с многоэтажки на автомобиль (фото)

14 августа, 15:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полиция устанавливает личность погибшего

В Московском районе Харькова мужчина упал на припаркованный во дворе дома автомобиль. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Погибшему на вид 35-40 лет.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, трагедия произошла 14 августа около пяти часов утра на проспекте Тракторостроителей. Правоохранители выяснили, что мужчина выпрыгнул из окна лестничной площадки на седьмом этаже.

"Информацию внесли в Единый учет, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и личность погибшего", – добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева из окна больницы №12 на улице Подвысоцкого выпал пациент. После падения мужчина выжил, а машина получила сильные повреждения.

Также напомним, в столице из окна высотки выпал мужчина. Он проживал в квартире на седьмом этаже. В момент случившегося дома была его падчерица и семилетняя девочка. Как оказалось, мужчина злоупотреблял алкоголем и между родственниками возник конфликт. Он якобы неоднократно угрожал, что покончит жизнь самоубийством.

Кроме того, в Одесской области двое детей выпали из окна, подробности в видеосюжете:

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Харьков трагедия машина погиб полиция многоэтажка мужчина
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